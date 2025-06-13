Люди несут цветы к посольству Ирана в Москве после атак Израиля

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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ЦАХАЛ минувшей ночью начал бить по городам Ирана.

Девушки оставили цветы около посольства Ирана в Москве после новостей о массовой атаке Израиля. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Таким образом, у посольства Ирана потихоньку образуется стихийный мемориал.

Ночью 13 июня израильская армия нанесла удары по разным городам Ирана. Целью ЦАХАЛ стали военные базы. Причина начавшегося вооруженного конфликта — разведданные о том, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив называет самооборону.

В результате ударов погибли ведущие ученые, военные, а также пострадали мирные граждане. Известно, что ранены порядка 95 человек в 12 иранских провинциях. Среди пострадавших есть и женщины, и дети.

Кстати, Тегеран в ответ на действия Израиля отправил сотню беспилотников. Все они были уничтожены ЦАХАЛ. По словам властей Израиля, они готовились в этому много лет, поэтому отразят любую атаку. После этого, Израиль вновь начал атаку на иранские города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кремль отреагировал на действия Израиля.