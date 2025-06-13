Израиль нанес новые удары по Ирану

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

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Уже известно о минимум 95 пострадавших. Их число, похоже, продолжит расти.

Израильская армия вновь нанесла удары по иранским городам. В этот раз массовой атаки подвергся Тебриз, Гасре-Ширин и Кангавар. Об этом пишет Mossad Commentary.

Взрыв произошел рядом с аэропортом в Тебризе. На кадрах с места происшествия стоит густой черный дым, поднимающийся в небо. О пострадавших пока не сообщается.

Одновременно с этим ЦАХАЛ нанес удары по городскому округу Шираз, который находится в южной части Ирана. Кроме этого, как сообщает Сlash Report, Израиль во второй раз ударил по главному иранскому заводу по обогащению урана Натанз.

В ночь на 13 июня Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране. Небо над рядо стран Ближнео Востока закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тегеране находятся более 50 артистов Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского.