Тела женщин и детей: иранские спасатели разбирают завалы после атак Израиля

Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru

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Высокопоставленные командующие, ученые, религиозные лидеры и мирные жители — удар Израиля унес множество жизней.

Иранские спасательные команды продолжают разбирать завалы после ударов Израиля. Оттуда вытаскивают тела погибших, в числе которых женщины и дети. Об этом 5-tv.ru сообщил корреспондент телеканала Аль-Маядин Малик Абеда.

В результате атаки Израиля по Ирану погибли также трое высокопоставленных иранских командующих. Одним из них был Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

Из прочих жертв — иранские ученые-ядерщики. Официальные источники и местные СМИ называют шесть имен. Среди них бывший глава иранской Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Ферейдун Аббаси.

Иранские власти заявили, что Израиль «перешел красную черту». Это дает Тегерану право не придерживаться красных линий при принятии ответных мер. Кроме того, Иран дал обещание отомстить за всех погибших в ночном ударе израильской стороны — мирных граждан, религиозных лидеров, ученых и военных.

Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран запросил созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН.