«Вижу и понимаю»: Дина Саева назвала Россию законодателем мировых трендов

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Блогер сравнила отношения к своей Родине в других странах.

Блогер Дина Саева заявила, что русская мода, музыка, кино и язык стали заметным явлением на мировой арене. Свое мнение она высказала в поздравлении с Днем России в социальных сетях.

По словам блогера, именно культурное богатство страны вдохновляет ее сильнее всего. Саева призналась, что много путешествует, знакомится с разными традициями, но все чаще замечает: к русской культуре проявляют интерес в самых разных уголках планеты.

«Чем больше вижу, тем сильнее понимаю: такого богатства, как в России, — нет нигде», — подчеркнула Дина в своем посте.

Она также добавила, что гордится своей страной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с Днем России страну поздравили певец SHAMAN (Ярослав Дронов), удостоенный звания заслуженного артиста РФ, и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В честь праздника SHAMAN подготовил музыкальный подарок — свежий трек под названием «Гуляй, Россия». Его премьера состоялась на концерте, который прошел на Красной площади.