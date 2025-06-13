«Зеленый свет»: в Иране указали на роль США в конфликте с Израилем

Глава МИД Ирана: США дали Израилю зеленый свет на удары по Ирану

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Именно американская сторона несет ответственность за последствия атак.

Соединенные Штаты одобрили удары Израиля по иранским объектам. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

По его словам, атаки не стали бы возможными без прямого согласования с Вашингтоном.

«Эта агрессия не была бы осуществлена без координации и „зеленого света“ от США», — подчеркнул он.

Абдоллахиан подчеркнул: поскольку Америка остается главным союзником Израиля, именно она несет ответственность за последствия атак. Он обвинил Белый дом в поддержке дестабилизации и предупредил о «серьезных последствиях» для всего региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что израильская армия приступила к перехвату иранских беспилотников. Похожие действия предприняли и вооруженные силы Иордании — они заявили о сбитии дронов и ракет, нарушивших воздушные границы страны.

Израиль нанес превентивный удар по территории Ирана 13 июня, сославшись на необходимость самообороны. В стране объявили режим ЧП, закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов и начали срочную мобилизацию резервистов из ключевых военных подразделений.