«Реклама курортов Краснодарского края»: Навка похвасталась фигурой в купальнике

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Спортсменка сейчас отдыхает на российском курорте.

Фигуристка Татьяна Навка похвасталась отличной фигурой. Она опубликовала снимок в куппальнике с отдыха в Сочи.

«Это могла бы быть лучшая реклама курортов Краснодарского края», — подписала снимок Татьяна Навка, добавив смеющийся смайлик.

Фото: Telegram/navkatatiana

Спортсменка опубликовала фото на пляже во всей красе демонстрируя свою изящную фигуру и стройные ноги.

К слову, секрет такой отличной формы прост. Известно, что спортсменка старается есть маленькими порциями и питаться по интервальной системе. Помимо этого, фигуристка регулярно тренируется и, по возможности, посещает баню.

В настоящее время Татьяна Навка умело совмещает отдых и гастроли. В сочи спортсменка поехала по работе. Несколько дней назад там начался летний сезон ледовых представлений.

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