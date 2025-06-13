ВВС Израиля уничтожили в Иране направленные на страну баллистические ракеты

Фото, видео: ABIR SULTAN/ТАСС; x.com/AvichayAdraee; 5-tv.ru

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Кадры публикует ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ заявил об уничтожении в Иране военно-воздушными силами (ВВС) Израиля баллистических ракет, которые были нацелены на страну. Об этом сообщил представитель пресс-службы Армии обороны Авичай Адри в соцсети X.

«ВВС уничтожили баллистические ракеты, нацеленные на Государство Израиль», — сообщил ЦАХАЛ, сопроводив публикацию соответствующими видео, где Израиль наносит авиаудары по Ирану.

В ночь на 13 июня Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран запросил созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН.