«Это много»: Алана Мамаева пожаловалась на лишний вес

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Блогер в ужасе от цифры, которую видит на весах.

Блогер Алана Мамава пожаловалась на лишний вес. В социальных сетях экс-супруга футболиста Павла Мамаева поделилась, что при росте 178 сантиметров видит на весах страшную для себя цифру — 53 килограмма.

Высказывания Аланы о весе и фигуре часто вызывают ярость у пользователей Сети. По их мнению, представления блогера об идеальной фигуре разрушительны, их не надо нести в массы.

Так, Мамаева пожаловалась, что чувствует себя некомфортно в нынешнем весе.

«Набирать я больше не хочу. Я и так уже некомфортно себя чувствую. Поверьте, набрать с 46 до 53 килограммов — это много», — сказала она.

Алана регулярно занимается в спортзале. Она ориентируется не на вес, а на объемы тела.

«Сейчас у меня нет желаемого веса, но есть желаемые объемы! Когда занимаешься спортом, сложно ориентироваться на вес, так как я могу визуально выглядеть плюс-минус так же, а вес другой», — объяснила блогер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Алана Мамаева поделилась опытом борьбы с РПП.