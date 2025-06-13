Глава КСИР предсказал атаку ЦАХАЛ за день до своей смерти

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office

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Он предрек, что следующее столкновение Ирана и Израиля станет сокрушительнее и разрушительнее всех прочих.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами за день до атаки Израиля в беседе с Irib News предсказал грядущие события.

«Наше следующее столкновение с израильтянами будет гораздо более сокрушительным и разрушительным», — сказал он.

На следующий день генерал-лейтенант был убит в ходе израильской атаки.

Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как иранские спасатели разбирают завалы после атак Израиля.