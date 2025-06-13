Это не превентивные удары. Зачем Израиль напал на Иран

Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru

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И при чем тут США?

Израиль, представляя из себя милитаризированное государство, не сможет существовать в союзе с США без условий военного конфликта или угрозы возникновения такового, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Израиль наносит удары по Ирану не для превентивной победы в военном конфликте, но для привлечения поддержки США. Подобные действия соответствуют, по словам политолога, внешней и внутренней политике правительства Нетаньяху.

«Израиль позиционирует свою атаку на Иран как превентивное действие, что не соответствует действительности, потому что Иран не собирался начинать войну, и это всем известно. Данные действия Израиля — не что иное как стремление правительства Нетаньяху к эскалации напряженности и срыву переговоров», — заявил он.

По заверениям эксперта, на данный момент правительство Соединенных Штатов отнеслось к ситуации сдержано, не предприняв каких-либо действий. Как считает политолог, у Израиля распланированы несколько вариантов развития событий, которые в конечном итоге могут заставить США оказать ему военную поддержку.

На данный момент, как отметил Владимир Шаповалов, Ирану был нанесен значительный ущерб, пострадала не только репутация государства, но и погибли люди.

«Что в общем-то говорит о террористическом характере действий Израиля в данном случае, поскольку очевидно, что ученые и руководители университета, которые целенаправленно убиты израильским оружием, не являются участниками каких-то военных действий», — заявил политолог.

Владимир Шаповалов отметил, что на данный момент спрогнозировать, как Тегеран ответит на действия Израиля, не представляется возможным. Однако политолог считает, что Иран едва ли ограничится формальными высказываниями, потому что произошедшая атака была самой мощной за все время существования страны.

Война Израиля и Ирана

Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.