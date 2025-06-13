Хайпово? В Иркутске задержали блогера, которая пожелала смерти бойцам ВС РФ 

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; МВД России

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Сейчас ее действиям дается правовая оценка.

Сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области задержали 35-летнюю Марианну Махмутовау. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Блогер в своем видео крайне негативно отзывалась о Дне России, произносила дискредитирующие слова в адрес вооруженных сил РФ, в частности она публично пожелала военнослужащим специальной военной операции (СВО) смерти.

На момент задержания автор «хайпового» видео находилась в квартире в Ленинском округе. Раньше женщина работала бортпроводницей. У нее уже есть судимость. Однако по какой статье неизвестно.

Женщина отказалась открывать дверь полиции, сказав что замок сломан. При этом гражданка вела себя крайне неадекватно: ругалась и угрожала навредить себе. Сотрудникам пришлось позвонить спасателям, которые, в свою очередь, «освободили» гражданку.

После этого, блогерка все равно продолжила нецензурно выражаться, хамить представителям власти и вести себя очень вызывающе. Кроме этого, она несколько пыталась сбежать из-под стражи. Ее доставили в психоневрологический диспансер, чтобы она прошла процедуру для установления состояния опьянения или употребления запрещенных веществ. Сейчас действиям жительницы дается правовая оценка.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Иркутска в День Россиии пожелала смерти русским солдатам, которые находятся на СВО.