«Очень много автобусов»: какая обстановка сейчас в израильских городах

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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О положении дел рассказали жители Рамат-Гана и Кармиэля.

В израильских городах Рамат-Ган и Кармиэль спокойно. Кадры обстановки и комментарии местных жителей оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Все спокойно. Сегодня со стороны нашей произошла атака, наши все разбомбили там, что нужно. Улицы спокойные, все отлично», — сообщила жительница Рамат-Гана.

Другая израильтянка показала, как выглядит въезд в Кармиэль. Скапливаются машины, на дорогах много такси. Это — вполне стандартная ситуация. Однако без странностей не обошлось — внимание местной жительницы привлекла автобусная остановка.

«Можно наблюдать рядом с ней очень много автобусов. Возможно, для эвакуации, возможно для еще каких-то целей, я не знаю», — рассказала женщина.

Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Израиль замер в ожидании ответной атаки Ирана.