Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru

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Израиль давно готовил нападение на Иран.

Решение застарелых конфликтов с помощью вооруженной атаки стало нормой современного мира. Об этом политолог Юрий Светов эксклюзивно рассказал 5-tv.ru

Конфликт между Израилем и Ираном вновь обострился, что говорит о том, что мировая политическая ситуация продолжает меняться, и военная сила все чаще оказывается на переднем плане в решении давних проблем.

«Мир меняется и очень стремительно. В это изменение входит то, что военную силу снова стали использовать для решения проблем застарелых, накопившихся давным давно», — заявил эксперт.

Политолог Юрий Светов подчеркнул, что попытки разрешить конфликты мирным путем часто не приводят к успеху, как это было, например, в случае с Азербайджаном, который с помощью силы и при поддержке Турции смог забрать Нагорный Карабах у Армении. Ситуация на Южном Кавказе, казавшаяся застарелой и сложной, была разрешена через военные действия.

Светов также отметил, что аналогичным образом украинское руководство стремилось решить внутренние противоречия, возникшие из конфликта с Донецкой и Луганской народными республиками, задействовав военные силы. Это привело к вмешательству России для защиты населения этих республик, что только подчеркнуло реалии современного мира, где конфликты продолжают тлеть на протяжении десятилетий, а потом все равно устраняются «старыми-добрыми» варварскими методами.

На противостояние между Израилем и Ираном накладываются глубоко укоренившиеся идеологические и мировоззренческие разногласия. Многие иранские силы считают, что Израиль не имеет права на существование, и такая позиция опасно меняет баланс в регионе.

Ситуация усугубляется опасениями Израиля по поводу ядерной программы Ирана. Несмотря на все попытки международного сообщества остановить создание ядерного оружия, Израиль движется к итогу, что существующая в Иране власть угрожает его безопасности.

«Израиль в свою очередь полагал, что нынешняя власть в Иране, власть в руках религиозных лидеров, — это угроза существования Израиля. Тем более что ядерное оружие в Иране вроде бы как создавалось последовательно, несмотря на попытки помешать им это дело. Они обменялись, Израиль и Иран, ударами в прошлом году при встрече, скажем, ударами в октябре, допустим, а в начале октября Иран ответил на атаку Израиля. Но многие эксперты полагали, что это такое, как некие поглаживания, демонстрация своих возможностей, но не в полной мере», — сказал Светов.

Эксперт также отметил, что Израиль давно намеревался совершить то, что сделал минувшей ночью. По словам Юрия Светова, даже дата атаки была известна мировому сообществу, но никаких действий предпринято не было. Возросшее напряжение достигло своей кульминации, когда израильские власти приняли решение действовать самостоятельно, нанеся ракетные удары по иранским объектам еще до запланированной откровенной атаки, несмотря на попытки Трампа переговорить с Ираном. Светов утверждает, что подготовка к такой операции была в процессе уже давно, включая приобретение нового самолета заправщика и поставки ракет из США.

«Причем даже дата была обозначена, если верить американцам — 15 июня, но они решили атаковать на два дня раньше. Подготовка к этой атаке Израиля на Иран велась давно и серьезно. И я убежден, как бы не отказывались американцы, они в этом участвовали. Да, они не дали там своих самолетов, еще чего-то. Но давайте сопоставим, как говорится, простые факты. Во первых, у Израиля появился второй самолет-заправщик. То есть они готовились не только к ракетной атаке, но и к тому, чтобы самолеты могли долететь до Ирана, отбомбиться и вернуться назад. Раньше у них был один самолет-заправщик, теперь второй. А при этом всегда говорилось, что без поддержки американцев под дозаправки самолетов Израиль атаковать не сможет. Это первое. Второе — было недавно, буквально на той неделе, сообщение, что 20 000 ракет, которые используются в американских комплексах и поставлены в Израиль, их направляют в Израиль», — сказал политолог.

Эксперт также отметил, что в последних событиях на Ближнем Востоке наблюдаются серьезные изменения. Убийства иранских ядерных ученых на территории Ирана, которые прежде всего связывают с действиями Израиля, свидетельствуют о высоком уровне разведывательной активности и координации между израильскими и американскими спецслужбами. Одной из главных целей стали знаменитый ядерный комплекс в Натанзе и командные структуры Ирана, что привело к значительным потерям для иранской военной и ядерной программы.

Среди потерянных фигур — командующий Корпуса стражей исламской революции, что в военной иерархии Ирана представляет собой просто невероятную утрату. Некоторые источники сообщали также о возможной гибели начальника Генерального штаба иранских вооруженных сил. Все это подчеркивает эффективность последних атак, которые были осуществлены благодаря точной разведывательной информации.

При этом, Юрий Светов подчеркнул, что, скорее всего, Иран будет действовать сдержанно, как это произошло в предыдущих конфликтах, и не исключено, что ответные меры могут затронуть израильские ядерные объекты. Американская сторона, в свою очередь, будет стараться минимизировать возможные потери Израиля и предоставить необходимую помощь.

Политолог также отметил, что в свете последних событий, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке, возникает ряд важных вопросов, как для нашей страны, так и для глобальной экономики. В первую очередь заметно, что цены на нефть начали расти. Это может означать, что текущая напряженность приведет к скачку значительному цен на нефть, что, в свою очередь, не может не вызвать дискуссии о возможной выгоде для определенных стран. Европейский Союз активно работает над тем, чтобы уменьшить поставки российской нефти на мировой рынок и добиться снижения цен.

Среди населения России, по словам политолога, также наблюдается растущее недовольство по поводу того, что Израиль может осуществлять военные действия против своих противников, в то время как РФ не предпринимает аналогичных мер в своих интересах. Это приводит к вопросам о том, почему государство не может действовать так же решительно, как Израиль, в контексте защиты национальных интересов.

Иными словами, конфликт Израиля и Ирана — это не только их проблемы, но и грядущие сложности для каждой страны.

Война Израиля и Ирана

Израиль начал серию ракетных ударов по Ирану, несмотря на призывы бывшего президента США Дональда Трампа воздержаться от атак в период переговоров по ядерной сделке. В ночь на 13 июня ЦАХАЛ направила ракеты на базы и объекты ядерной инфраструктуры в разных регионах Ирана. Удары также затронули жилые районы, что привело к значительным гражданским потерям.

Это было названо упреждающим ударом с целью самообороны, в стране сразу было объявлено чрезвычайное положение, небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

В ответ на эти действия иранские военные и чиновники, включая представителя генштаба ВС Ирана и верховного лидера страны, высказали угрозу принять меры против США и Израиля. Обострение конфликта стало явным, после того, как в результате израильских атак погиб командующий иранского генштаба Мохаммад Багери, а также высокопоставленные офицеры и ученые-атомщики. Сообщается, что по меньшей мере 50 человек пострадали в Тегеране, среди которых не менее 35 являются женщинами и детьми. Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что данные действия нарушили устав Организации объединенных наций (ООН).

На фоне этих событий Иран принял решение закрыть свое воздушное пространство для гражданских рейсов до дальнейшего уведомления. Ранее аналогичные меры были введены и Израилем, в котором был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Трамп выразил надежду на восстановление переговоров с Ираном по ядерной сделке, в то время как госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не принимали участия в израильских операциях и не помогали Тель-Авиву.

Хотя нефтяные объекты Ирана остались вне угрозы, и процесс поставок топлива продолжается, цены на нефть уже отреагировали на ситуацию — увеличившись на 13,12%, то есть достигнув отметки почти в 77 долларов за баррель. Это указывает на возможные экономические последствия дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что израильские удары по Ирану нарушают устав ООН.