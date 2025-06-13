«Это не слабость»: почему Иран ведет себя сдержанно в конфликте с Израилем

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

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Правительство исламского государства уже пообещало контратаковать Израиль, который нанес удары по ядерным и военным объектам в Тегеране и Нетензе.

От действий Ирана зависит многое в стабильности на Ближнем Востоке. Об этом рассказал 5-tv.ru Андрей Кошкин — эксперт ассоциации военных политологов, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

По словам специалиста, правительство Ирана беспокоит то, что на Ближнем Востоке может разгореться пожар. Поэтому они сдержаны в своих поступках.

«Все-таки это мощное государство. И в условиях, когда не так все хорошо в целом, от его действий зависит многое в стабильности на Ближнем Востоке», — уверен политолог.

Кошкин привел в пример предыдущие обещания Ирана нанести мощный удар по Израилю, которые так и не были реализованы. Однако это не говорит о том, что у них нет на это ресурсов.

«Как правило, Иран всегда выдерживает паузу довольно продолжительную. И естественно, что силы и ресурсы у Ирана есть. Но вот предыдущие обещания нанести мощный удар, как-то не были реализованы. Так что закрадывается некое сомнение, что и сейчас, вполне возможно, Иран может и затянуть, и может как-то не сосредоточится на мощном сильном ответе. Такое тоже вполне возможно. Но это не надо расценивать как слабость», — подчеркнул эксперт.

Решения Ирана также повлияют и на последующие шаги США - поддержат ли они Израиль действиями или ограничатся словами. Зависеть это будет от динамики конфликта.

Госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что его страна не имеет отношения к ударам по Тегерану и Нетензе. Но на данный момент уже известно, что президент США Дональд Трамп был проинформирован о готовящейся операции против Ирана.

«Напряжение возрастает. Участие Соединенных Штатов Америки как нейтрализующего или регулирующего элемента мы сегодня не чувствуем пока что. Может быть, со временем будут заявления и действия, которые позволят надеяться на то, что Соединенные Штаты предпримут шаги для урегулирования, снижения накала», — предположил Кошкин.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке Израиля по военной базе в провинции Лурестан в Иране.