Граждан России в Шарм-эш-Шейхе призвали соблюдать повышенную осторожность

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Расстояние до границы с Израилем — всего 190 километров, а от некоторых населенных пунктов — еще меньше.

Граждан России, находящихся в Шарм-эш-Шейхе и его окрестностях, призвали соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале посольства РФ в Арабской Республике Египет.

«В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 км, а от некоторых египетских населенных пунктов — еще меньше, просим вас соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана, совершенной 13 июня, и предполагаемых ответных действий», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что граждане нашей страны должны следить за предупреждениями египетских властей о возможных угрозах и выполнять их распоряжения.

Тем, кто только собирается отправиться в Шарм-эш-Шейх, стоит отслеживать обстановку в регионе и оценивать риски, возникающие на приближенных к Израилю территориях.

Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран запустил более 100 беспилотников в сторону Израиля.