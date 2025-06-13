Иран запустил более 100 беспилотников в сторону Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office

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Системы ПВО отражают атаку.

Иранская сторона запустил более 100 беспилотников в сторону Израиля. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин.

#عاجل اطلق النظام الإيراني في الساعات الأخيرة أكثر من 100 طائرة مسيرة نحو إسرائيل حيث تعمل كافة أجهزة الدفاع الجوي للتصدي لها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 13, 2025

ЦАХАЛ при этом находится в режиме готовности отражать ответные удары. Беспилотникам потребуется несколько часов, чтобы достичь цели.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ направила ракеты на базы и объекты ядерной инфраструктуры в разных регионах Ирана. Это было названо упреждающим ударом с целью самообороны, в стране сразу было объявлено чрезвычайное положение, небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что благодаря операции «Восходящий лев» они намерены добиться многих целей. При этом президент США Дональд Трамп надеется на скорейшее дипломатическое урегулирование начавшегося конфликта.

Ранее 5-ru.tv писал, что в результате атак Израиля погибли два ученых-ядерщика.