Более 50 человек пострадали в результате ударов Израиля по Тегерану

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

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Среди них есть женщины и дети.

Порядка 50 человек, в том числе женщины и дети, пострадали в результате ударов Израиля по Тегерану. Об этом передает иранское телевидение.

«В результате атаки израильского режима около 50 пострадавших были доставлены в больницу», — прокомментировал ведущий новостного канала в прямом эфире.

Также ISNA сообщает, что человек погиб и 24 пострадали в результате атак на Каср-Ширин — это небольшая область на границе Ирана и Ирака в провинции Керманшах.

Известно, что удары ЦАХАЛ были нанесены по ряду ядерных и военных объектов. Шесть иранских ученых-ядерщиков погибли в результате атаки.

В ударе по Ирану были задействованы 200 боевых самолетов, которые атаковали в общей сложности более 100 целей.

Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.