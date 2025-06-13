Иранские нефтехранилища не пострадали при ударах Израиля

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Нефтеперерабатывающие заводы продолжают работать.

В результате ударов Израиля по Ирану объекты нефтепереработки и нефтехранилища не пострадали, сообщает агентство IRNA. Компания заявила, что в настоящее время заводы работают бесперебойно.

«Не было нанесено никакого ущерба нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам страны», — говорится в заявлении.

Рано утром военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали Иран. Удары были нанесены, в том числе по жилым кварталам Тегерана. В результате этого погибли минимум пять человек, среди которых начальник Генерального штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Салами.

Помимо этого, Иран подтвердил гибель двух крупных ученых-атомщиков. Также пострадали мирные жители.

Несмотря на это, премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что цель военной операции — защита страны. ЦАХАЛ опубликовал план Ирана по производству ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, что США не принимают участия в ударах Израиля по Ирану.