«Мы очень успешно стартовали»: Нетаньяху доволен началом военной операции

Фото: Ronen Zvulun/AP/ТАСС

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Израиль атаковал военные базы Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети X прокомментировал начало военной операции «Восходящий лев», в результате которой погибли минимум пять человек.

«Мы очень успешно стартовали, и с Божьей помощью мы добьемся многих великих свершений», — сказал политик.

По его словам, цель масштабной атаки — уничтожение угрозы Израилю. Удары были нанесены сразу по нескольким районам Ирана. Также Нетаньяху заявил, что операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется.

Израиль осуществил односторонние меры против Ирана, при этом США были заранее уведомлены о проведенной операции. По заявлению израильских властей, эти действия были направлены на защиту страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иран пообещал ответить на удары Израиля.