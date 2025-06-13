В результате ударов Израиля погибли минимум пять человек

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

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Израиль нанес удары как минимум по шести военным базам Ирана.

Израиль нанес удары как минимум по шести военным базам Ирана. В результате атаки погибли минимум пять человек, сообщает агентство Tasnim.

В сообщении говорится, что среди погибших командующий корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами и два крупных ученых-атомщика Мохаммад Махди Техранчи и Ферейдун Аббаси. Кроме этого, подтверждена смерть генерал-майора Голам-Али Рашида и его сына.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, цель военной операции заключается в нанесении ударов по ядерной инфраструктуре Ирана. По словам израильской стороны, она действовала в рамках самообороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что начальник генштаба армии Ирана и ведущие ученые погибли при ударе ЦАХАЛ.