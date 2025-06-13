Нетаньяху сообщил о нанесении ударов по ядерной инфраструктуре Ирана

Фото: Denes Erdos/AP/ТАСС

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Израильские ракеты разлетелись по всей территории Ирана.

Видеообращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу удара по Ирану появилось в интернете. Канцелярия опубликовала запись на официальной странице в социальной сети X. По его словам, летчики Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали «большое количество целей» по всей территории страны-противника.

Нетаньяху подтвердил также, что целью военной операции Израиля является нанесение ущерба иранской ядерной инфраструктуре, а также производящим баллистические ракеты заводам. Премьер-министр назвал эту операцию «беспрецедентной».

После удара по Ирану Израиль объявил на своих территориях чрезвычайное положение. Известно, что атака пришлась на район, где проживают высокопоставленные командиры иранской армии. Согласно информации представителей ЦАХАЛ, что с этого дня все израильские регионы переведены с полной активности на необходимую. Кроме того, Нетаньяху созвал кабинет безопасности.

Пресса отмечала, что это первый удар со стороны Тель-Авива по территории крупного и хорошо вооруженного государства, в котором не приняли участие США. В свою очередь Штаты, как писал ранее 5-tv.ru, заявили, что не имеют отношения к происходящему в данный момент. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Белого дома Марко Рубио.