Израиль атаковал объекты ядерной программы в нескольких районах Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Sha Dati

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Представитель ЦАХАЛ назвал это упреждающим ударом.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил журналистам в ходе брифинга, что Тель-Авив нанес «точный и комплексный превентивный удар» по Ирану, чтобы навредить ядерной программе страны. По его словам, десятки самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) поразили многочисленные военные объекты, включая ядерные, в различных районах Ирана «в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля».

Спикер также призвал население подчиняться инструкциям командования тыла, которые будут обновляться в соответствии с ситуацией. Гражданскую устойчивость он назвал «важным компонентом кампании». По его словам, ЦАХАЛ готовится ко многим сценариям, как в обороне, так и в нападении, по мере необходимости. Военные проводят постоянную оценку обстановки и обещают информировать обо всех значимых событиях.

«Иранский режим заявил о своей цели уничтожить Израиль… Иран как никогда близок к получению ядерного оружия. Оружие массового поражения в руках иранского режима представляет собой экзистенциальную угрозу Израилю и значительную угрозу всему миру. Израиль не позволит режиму, целью которого является его уничтожение, обладать оружием массового поражения», — заявил представитель ЦАХАЛ.

Прежде стало известно, что министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайную ситуацию по всей стране в связи с ситуацией в Иране. Он также предупредил об ожидаемой ответной атаке. Это первый удар со стороны Тель-Авива по территории крупного и хорошо вооруженного государства без помощи со стороны США. Ранее, писал 5-tv.ru, ряд источников в Штатах предупреждали, что Израиль готов к нанесению удара по Ирану.