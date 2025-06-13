«Мама не на службе»: Анна Заворотнюк оставила сына ради коктейля

Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk

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Дочь Анастасии Заворотнюк пользуется моментом, чтобы отдохнуть от ухода за малышом.

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна родила первенца, которого назвала Марселем, всего пару месяцев назад, но уже отказалась становиться заложницей материнского быта. Она уверена, что станет для сына идеальной мамой. И чтобы все получилось, периодически она устраивает себе отдых.

Очередную передышку Анна Заворотнюк решила разделить с подписчиками ее блога и опубликовала несколько фотографий. Модель отправилась на прогулку по городу, заглянула в кафе, порадовала себя деликатесами и коктейлем.

«Мама не на службе», — заключила она.

Конечно, позволить себе частые выходы в свет Анна уже не может, так как сама занимается малышом. Уже через неделю после рождения Марселя она заявила, что материнство сделало ее более зрелой, проявило «женское начало», укрепило связь с мужем, а также подарило всепоглощающую любовь к сыну, «от которой разрывается сердце».

О том, что Анна Заворотнюк беременна, стало известно в декабре прошлого года. Отец ребенка — предприниматель Тимур Исмаилов, с ним модель познакомилась еще во время учебы в Нью-Йорке в 2017 году. В 2021-м избранник предложил ей руку и сердце, а после свадьбы пара перебралась в Дубай, где живет по сей день.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Заворотнюк ответила хейтерам, критикующим ее внешность.

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