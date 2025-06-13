«Редко хвалю, мне стеснительно»: Айза похвасталась успехами детей в школе на Бали

Фото: Instagram*/aizalovesam

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Целый год сыновья блогера учились на райском острове.

Сыновья блогера Айзы-Лилуны Ай, девятилетний Элвис и 15-летний Сами, с отличием окончили учебный год в частной международной школе на Бали. На своей странице в соцсети гордая мама поделилась кадрами с церемонии награждения мальчиков.

Ребятам вручили документы, подтверждающие успехи в обучении, а старшенькому еще и медаль за победу на олимпиаде по математике и естественным наукам. Айза призналась, что никогда не перестанет гордиться своими наследниками. Но при этом отметила, что нечасто балует их щедрой похвалой.

«Я редко тут хвалю своих сыновей, мне стеснительно. Но Сэм и Элвис невероятно умные мальчишки, ленивые иногда… Но то, как им легко дается обучение, особенно математика и наука, меня поражает. Я люблю этих мужчин!» — заявила блогер.

По словам знаменитости, глядя на победы сыновей, она чувствует, что все делает правильно. При этом ее не отпускает страх, Айза все еще очень боится навредить мальчикам. Стоит отметить, сложные обстоятельства действительно имеются. Отец старшего — рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, который редко видит сына и страдает наркозависимостью. С отцом младшего Айза тоже развелась, к тому же заявляла, что он поднимал на нее руку в присутствии детей.

Теперь рядом с парнями новый мужчина Айзы Степан Кузьменко. Он прокомментировал пост о заслугах школьников, а в ответ получил благодарность возлюбленной за то, что он все это время был рядом. Ранее 5-tv.ru выяснял, сколько Айза-Лилуна Ай платит за обучение детей в Индонезии.