Глобальный сбой популярных интернет-сервисов зафиксировали по всему миру

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Наличие проблем подтвердили представители Роскомнадзора.

Во всем мире пользователи заявили о массовом сбое в работе популярных интернет-сервисов, включая экосистему Google (Cloud, Drive, Meet, Gmail, YouTube и др.). Также наблюдались проблемы с Amazon, Spotify, Discord, Snapchat и другими. Соответствующие данные обнаружил сервис Downdetector. Представители корпорации Google прокомментировали ситуацию, отметив, что обрабатывают сигналы о неполадках в экосистеме.

«Мы уже изучаем сообщения о проблемах в работе сервисов Gmail, Календарь Google, Google Chat, Google Cloud Search, Google Документы, Google Диск, Google Meet, Задачи Google и Google Voice и скоро поделимся более подробной информацией», — официально заявили в компании.

В конце дня, в 22:30 по московскому времени, в Google сообщили, что инженеры устранили почти все проблемы, кроме связанных с Google Meet.

О сложностях доступа к ChatGPT рассказали также представители компании OpenAI. Кроме того, сотрудники Роскомнадзора, к которым обратились журналисты «Известий», подтвердили сбои в функционировании ряда сервисов, в том числе Google, Twitch и Cloudflare. На их неисправность были поданы жалобы от пользователей по всему миру, в частности из Германии, Болгарии, Испании и России.

Предварительно, источником всех проблем стал сбой на зарубежной инфраструктуре сервисов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Госдума приняла закон о создании национального многофункционального цифрового сервиса.