«Не устаю восхищаться»: жена Басты трогательно поздравила его с годовщиной свадьбы

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Команда рэпера помогла в организации сюрприза.

Жена рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, поздравила мужа трогательным сюрпризом на годовщину их свадьбы. Пара связала себя узами брака 16 лет назад в День России. Кадры с события Елена Вакуленко-Пинская выложила в своем личном блоге.

«Сделала мужу сюрприз, договорилась с его командой, что ему якобы нужно снять приглашение на концерты в Лужниках в июне», — поделилась супруга артиста.

На видео растерянный Баста идет с женой за руку по футбольному полю. Он начинает спрашивать у жены о том, что и зачем они снимают. Елена говорит, что хочет кое-что ему показать. На экране возникают моменты из совместных 18 лет жизни четы Вакуленко. Появляются кадры и венчания, и рождения дочерей, и путешествий, и бэкстейджей со съемок.

В аудиосопровождении Елена рассказывает, как благодарна Басте за прожитые годы. А еще за то, что показал, какой многогранной может быть любовь.

«С тобой я как за каменной стеной. Я не устаю восхищаться твоим талантом, целеустремленностью и благородством. Ты очень добрый и светлый человек», — рассказывает Елена с экрана.

По ее словам, за годы брака они пережили много невзгод, но вместе смогли их преодолеть.

Затем на стадионе к супругам подбежали их дочери 15-летняя Мария и 11-летняя Василиса и обняли родителей.

Когда видео закончилось, Баста поделился, что не сразу понял, почему его команда устроила «кипиш» и попросила приехать в «Лужники». Видимо, сам рэпер про годовщину немного запамятовал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Баста видит жизнь с супругой через 20 лет. Как заверяет артист в 65 лет он будет отжигать и чудить.