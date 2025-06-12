Самолет с третьей группой российских военнопленных приземлился в Подмосковье

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Министерстве обороны подтверждают готовность к ежедневным обменам. Однако украинская сторона такой позиции не разделяет.

Самолет с третьей группой российских военнопленных приземлился в Московской области. Эксклюзивные кадры высадки бойцов на взлетной полосе аэропорта оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Третий этап обмена пленными произошел между Украиной и Россией на территории Белоруссии. Российским военнослужащим сразу оказали первую медицинскую и психологическую помощь. Точное количество возвращенных солдат в Министерстве обороны раскрывать не стали. Однако известно, что обмен сторон был равноценный. После приземления на Родине солдаты пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства.

В Министерстве обороны подтверждают свою готовность к обменам военнопленными, которые по графику должны проходить ежедневно. Договоренности об этом были достигнуты сторонами 2 июня на переговорах в Стамбуле. Киевский режим, по словам представителей ведомства, к такому интенсивному обмену не готов, тем самым срывая достигнутые договоренности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские власти почти что сорвали процесс гуманитарной миссии по передаче тел погибших в зоне СВО. В обозначенный день, 7 июня, Украина отложила обмен телами, а на место репатриации не явилась.