«Я выпью вина»: блогер из Иркутска пожелала смерти российским военным

Фото, видео: Instagram*/tatarka_138; 5-tv.ru

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Женщина не стеснялась в выражениях по отношению к участникам спецоперации.

Блогер из Иркутска Марианна Махмутова публично пожелала военнослужащим специальной военной операции (СВО) смерти. Свое обращение она выложила в соцсети.

Женщина решила высказать свое отношение к Дню России и военным, которые находятся в зоне проведения спецоперации.

«Что у меня сегодня много планов, а куда ни коснись, что ни день, то праздник… О****ный (чудесный — Прим. ред.) праздник, День России, а вам что, есть чем гордиться, на х** (нафиг — Прим. ред)? Чем вы гордитесь-то, б**** (блин — Прим. ред.)?» — говорит блогер в видео.

На видео блогер также назвала ордена бойцов СВО «клеймом убийц». Женщина ясно и нецензурно дала понять, что в День России «нечем гордиться». Махмутова также считает, что дети военных будут «мучиться всю жизнь».

«Если все СВОшники сдохнут завтра, я выпью вина», — подытожила она свое обращение.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о случившемся и заявила, что все материалы направлены в правоохранительные органы.

Следственный комитет (СК) России по Иркутской области уже проводит проверку по факту публичной дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

После того, как видео разошлось по интернету, женщина закрыла свой аккаунт.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иркутской области наградили полицейских, сбивавших камнями украинские дроны.

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