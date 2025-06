Счастливый билет «11А»: пассажир Boeing 787 Dreamliner выжил и выбрался из самолета

Один из пассажиров самолета Boeing 787 Dreamliner выжил при его крушении. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

По словам издания, 40-летний Вишван является гражданином Великобритании. В Индию он прибыл на несколько дней. Целью поездки была долгожданная встреча с родственниками. Из нее он возвращался со своим братом Аджаем Кумаром Рамешем 45 лет. Вишван сидел в первом ряду эконом-класса возле иллюминатора.

«Через тридцать секунд после взлета раздался громкий шум, а затем самолет разбился. Все произошло так быстро», — рассказал изданию выживший.

Также корреспондент канала «India Today» Набила Джамал опубликовала кадры с идущим по улице Вишваном. Однако пока достоверно не установлено, действительно ли на кадрах чудом выживший мужчина.

One survivor has emerged from the wreckage of Air India flight AI-171



Vishwash Kumar Ramesh, a British national who was in India to visit family has managed to survive



He was travelling with his brother, who is still missing



«When I regained…