На помощь прибежал врач: звезда «Великолепного века» получил травму в Москве

Звезда «Великолепного века» Колчак получил травму во время футбола в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Актер играет на позиции вратаря в рамках международного фестиваля, проходящего в России.

Турецкий актер Эркан Колчак получил травму во время футбольного матча. В распоряжение 5-tv.ru попали эксклюзивные кадры.

На них видно, как к звезде «Великолепного века» подбегают медики для оказания первой помощи. Колчак остался на поле, не желая сдаваться.

Какую именно травму получил актер, пока не разглашается. Эркан играл на позиции вратаря.

Матч проходил в рамках фестиваля «Арт-футбол» на стадионе «Октябрь». Турецкой сборной противостояла сборная Грузии. Команды боролись за выход в четверть финал.

«Арт-футбол» — международный футбольно-музыкальный фестиваль. В Москве он проходит с 7 по 15 июня уже в юбилейный, десятый раз. В турнире участвуют 16 команд из разных стран мира. В их составе выступают известные артисты. Сборную России представили исполнители Денис Майданов, Валерий Сюткин и Дмитрий Маликов, фигурист Илья Авербух, актер Дмитрий Харатьян и другие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эркан Колчак сыграл в футбол с детьми в Москве в перерывах между матчами фестиваля.