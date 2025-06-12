«Исполнил приказ»: участник СВО женился по совету Путина

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В День России президент встретится с ним, чтобы поздравить с праздником и бракосочетанием.

Российский военнослужащий решил сделать предложение своей девушке после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом стало известно в ходе встречи с участниками программы «Время героев» в Кремле.

До этого глава государства рассказал военнослужащему, что в День России встретится с участником спецоперации, который вступил в брак по его совету.

«Я буду встречаться с одним из ваших товарищей по оружию. Я в разговоре по телефону с ним где-то полгода назад спросил: „Вы женаты?“ Он говорит: „Нет“. Я говорю: „Надо жениться“. Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного Главнокомандующего и женился», — рассказал Путин.

Президент намерен поздравить мужчину и его избранницу с бракосочетанием и с Днем России.

«Бесконечно можно смотреть, как шутит Путин»: самые яркие фразы президента РФ

После рассказа Путина участник программы «Время героев» поделился, что не может понять причину, которая заставляет его «немного притормаживать» в вопросе создания семьи. Он во всем следовал примеру своих родителей — например, пошел по стопам отца, который тоже был военным, однако скрепить себя узами брака с возлюбленной до сих пор не смог.

В результате военнослужащий решил по окончании первого модуля обучения сделать предложение своей девушке и создать с ней крепкую, большую семью. Глава государства поинтересовался, была ли посвящена избранница в эти планы.

«Пока еще нет, но, может быть, никто не скажет», — пошутил военнослужащий.

Путин пожелал ему успешного обучения и, конечно, счастья в личных делах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «завтрашний день» России должен быть связан с героями СВО.