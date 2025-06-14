«Это только на их совести»: Дилара поделилась мнением о хейтерах

Фото, видео: ВКонтакте/Дилара Зинатуллина /influesii; 5-tv.ru

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На фестивале «Блогеры России» девушка рассказала, как справляться с негативными сообщениями в социальных сетях.

Ежегодно 12 июня, в День России, проходит молодежный фестиваль «Блогеры России» в четырех городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. Мероприятие направлено на объединение успешных российских инфлюенсеров и начинающих блогеров.

Гостем данного события оказалась Дилара. Корреспондент 5-tv.ru обратился к Зинатуллиной и спросил, «как бороться с хейтом людям, которые только начинают свой блогерский путь», на что девушка ответила, что это нормально и не стоит с этим что-либо делать.

«Мне кажется, с ним не надо бороться, это вполне нормально, что кому-то не нравится то, что делают другие люди. Если они решают написать об этом комментарий, тем более плохой, это остается только на их совести, что они распространяют негатив. Поэтому я считаю, что не надо с ним бороться, пусть он будет и пусть он только укрепляет», — рассказала контентмейкер.

На вопрос, что делать, если хейт проявляется вживую, инфлюенсер добавила: «Нужно учиться отстаивать свои личные границы».

Дилара обрела широкую популярность в социальных сетях благодаря своим видеороликам, собрав многомиллионную аудиторию. Недавно она начала развивать себя в музыкальной сфере и уже выпустила несколько треков. Кроме того, девушка владеет собственным салоном красоты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про задолженности Зинатуллиной перед ФНС.