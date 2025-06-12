Путин: «завтрашний день» России должен быть связан с героями СВО

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильнико

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Президент уверен, что именно такие люди должны занимать определенные должности в различных направлениях.

Завтрашний день должен быть связан с такими людьми, как участники специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в Кремле.

Путин заявил, что участники СВО — это герои, которые осознанно выбрали служить Отечеству и таким образом получили возможность добиться личного успеха. По мнению главы государства, именно такие люди должны в будущем занимать определенные должности в различных направлениях и сферах деятельности.

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«Чтобы не по названию, а по сути — сегодняшний день, да и завтрашний день страны, был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что необходимо жестко отстаивать правду о событиях Второй мировой войны. Для России память о подвиге поколения победителей имеет огромное моральное, общественное и государственное значение, наш народ сыграл решающую роль в разгроме нацизма.