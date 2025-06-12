Жена Дмитрия Позова пришла на его день рождения, несмотря на расставание

Фото: Instagram*/pozov

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Несмотря на прогремевшие недавно новости о расставании пары, они хорошо провели время.

Бывшая супруга комика Дмитрия Позова, Екатерина, несмотря на новости о расставании пришла на его день рождения. Фотографиями девушка поделилась в социальных сетях.

Дмитрий Позов отметил 40-летие. Telegram/Kate_Pozova/kate_pozova

«Поздравили Димку с днем рождения!» — написала Екатерина.

Жена Позова, поздравляя юмориста с праздником, подтвердила слухи о расставании. Она поблагодарила его за полезный опыт и важный урок, который, хоть и оказался весьма жестоким, все же несет в себе большую ценность.

Екатерина и Дмитрия воспитывают двоих детей. Их брак распался из-за тяжелого психического состояния Позова. После смерти отца у него была диагностирована депрессия. Заболевание осложнялось и прочими факторами — например, тяжелой алкогольной зависимостью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрия Позова выписали из психиатрической больницы. Юморист пробыл в клинике две недели. Приехал он туда в ужасном состоянии. Медики оказали Позову помощь, однако он переживает, что улучшения будут ассоциироваться с больницей.

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