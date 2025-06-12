Названо число жертв на земле при падении самолета на общежитие в Индии

Около 20 студентов могли погибнуть из-за падения самолета на общежитие в Индии

Фото, видео: x.com/BengaluruRains; 5-tv.ru

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Здание сильно пострадало.

Около 20 студентов могли погибнуть из-за падения самолета Boeing 787 Dreamliner на общежитие в Индии. Об этом сообщили местные СМИ.

На кадрах с места происшествия видны сильные повреждения жилых помещений. Стены и крыши общежития обрушены, а в воздухе витает густой дым от возгораний. На данный момент нет точной информации о количестве погибших.

Оперативные службы, включая пожарных и спасателей, активно работают на месте трагедии, занимаются разбором завалов и поиском выживших. Специалисты также занимаются выяснением причин катастрофы, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов в будущем.

Подробности об авиакатастрофе

Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner, принадлежащий авиакомпании Air India, вылетел из Ахмедабада, направляясь в Лондон. Однако крушение произошло почти сразу после взлета, когда лайнер потерял управление и упал на жилой район рядом с аэропортом.

На борту судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять членов экипажа. Согласно предварительным данным, жертвами трагедии стали 110 человек. Пострадавших с места аварии выносили на носилках. Они были срочно доставлены в больницу для получения медицинской помощи.

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