Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением самолета

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Президент РФ также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования руководству Индии в связи с крушением самолета Boeing 787 Dreamliner в аэропорту Ахмадабада.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе», — сказал глава государства.

На борту Boeing 787 Dreamliner находились 232 пассажира и 12 членов экипажа. Из них погибло по меньшей мере 110. Самолет потерпел крушение недалеко от взлетной полосы, есть выжившие. Все они госпитализированы. К месту происшествия едут машины скорой помощи, спасатели разбирают завалы.

Лайнер упал в жилом квартале и приземлился на крышу общежития для студентов медицинского колледжа. Последствия случившегося ликвидируют пожарные. Информации о пострадавших на земле не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что опубликовано видео пассажира Boeing 787 Dreamliner. Молодой человек вел трансляцию и был в отличном настроении. Он запечатлел момент за несколько секунд до авиакатастрофы.