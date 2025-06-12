Общежитие медицинского колледжа тушат в Ахмадабаде после крушения самолета
Фото: www.globallookpress.com/ Faisal Bashir
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Самолет упал в индийском городе меньше чем через минуту после взлета.
Пожарные тушат пострадавшее во время крушения самолета Boeing 787 Dreamliner здание общежития медицинского колледжа. Кадры с места пришествия предоставило индийское информационное агентство ANI News на своей странице в социальной сети X (бывший «Twitter»).
#WATCH गुजरात के अहमदाबाद में विमान दुर्घटना स्थल से घना धुआं निकल रहा है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 12, 2025
एयर इंडिया का B787 विमान VT-ANB, अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। pic.twitter.com/LTAmv7im54
Пассажирский самолет авиакомпании Air India Boeing 787 Dreamliner летел из Ахмедабада в Лондон. Крушение произошло почти сразу после взлета. Он упал на жилой квартал недалеко от аэропорта.
На борту находилось 242 человека, включая двух пилотов и десятерых бортпроводников. По предварительной информации, погибли 110 человек. Пострадавших с места происшествия выносили на носилках. Их госпитализировали в больницу.
Сейчас в зоне крушения работают спасательные службы. Происходит разбор завалов и тушение огня.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Генконсульство раскрыло данные о наличии россиян на борту Boeing 787 Dreamliner.