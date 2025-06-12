Опубликованы первые кадры с места падения Boeing 787 Dreamliner в Индии

Фото: www.globallookpress.com/

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На борту самолета находились 232 пассажира и 12 членов экипажа.

Очевидцы публикуют первые кадры с места падения Boeing 787 Dreamliner в Индии. Видео быстро распространяются в соцсети X.

На кадрах можно увидеть обугленные фрагменты самолета, плотные клубы дыма, а также работу экстренных служб.

Борт Boeing 787 Dreamliner разбился вблизи аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. На борту самолета находились 232 пассажира и 12 членов экипажа.

Самолет выполнял рейс из международного аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя в Ахмадабаде в Лондон.

Согласно данным Flightradar24, крушение произошло всего через несколько секунд после взлета.

По предварительным данным Генконсульства РФ в Мумбаи, граждан России на борту нет.

Согласно данным телеканала NDTV, на борту есть выжившие, их увезли в больницу. Точное количество пострадавших и погибших неизвестно, спасательные службы только приступили к разбору завалов.

Очевидцы рассказали, что прогремел мощный взрыв, а затем над местом падения поднялся столб черного дыма.

Судя по кадрам в соцсетях, борт рухнул недалеко от жилых кварталов. О разрушения на земле пока информации нет. На кадрах с места происшествия также видно густой шлейф серого дыма.

Boeing 787 Dreamliner — один из наиболее надежных и технологических самолетов. Причины катастрофы неизвестны. Версий множество — от технической неисправности до человеческого фактора, предстоит изучить записи авиарегистратора.

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