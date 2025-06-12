Опубликованы кадры падения пассажирского самолета на жилые дома в Индии

Фото: www.globallookpress.com/Bernhard Schmerl

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Лайнер разбился недалеко от взлетной полосы, на месте крушения могут быть выжившие.

При взлете их аэропорта Ахмедабада в Индии разбился Boeing 787 Dreamliner с людьми на борту. Индийская телекомпания NDTV сообщила, на месте катастрофы есть выжившие.

Индийская полиция сообщила, что на борту самолета находились 232 пассажира и 12 членов экипажа. Все они следовали рейсом в Лондон.

Катастрофа произошла недалеко от взлетной полосы. Это дает основания полагать, что кто-то смог спастись. Точное количество пострадавших и погибших неизвестно, спасательные службы только приступили к разбору завалов.

Очевидцы рассказали, что прогремел мощный взрыв, а затем над местом падения поднялся столб черного дыма.

Boeing 787 Dreamliner — один из наиболее надежных и технологических самолетов. Причины катастрофы неизвестны. Версий множество — от технической неисправности до человеческого фактора, предстоит изучить записи авиарегистратора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что самолет разбился на западе Индии.