Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Платон сейчас живет со своим отцом.

Отец покойной актрисы Жанны Фриске, Владимир Копылов, больше не борется за встречи с внуком. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

Платон живет со своим отцом, телеведущим Дмитрием Шепелевым. Тот всячески препятствует общению ребенка с бабушкой и дедушкой. По словам Дмитрия, Владимир нападал на него с ножом, а также пытался похитить Платона.

«Как после этого я могу доверять им ребенка? Хотя я желаю, чтобы они общались. А потом они еще подают в суд на своего внука. Я им не доверяю», — рассказывал Шепелев в интервью Надежде Стрелец.

Прошло десять лет, а отношения между Дмитрием и Владимиром так и не наладились. Дедушка много лет не видел своего внука. Все, что ему остается — наблюдать за взрослением Платона через социальные сети. Владимир с тоской отмечает, что мальчик сильно похож на Жанну.

«Пока стараюсь не лезть туда, не связываться с его отцом, потому что боюсь, что натворю дел… А мальчику надо спокойно жить, расти. Захочет вернуться к нам — сам придет. Не захочет — его судьба, его дело. Пусть ребенок вырастет и сам решает», — сказал Владимир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что отец Жанны Фриске разнес Алену Жигалову.