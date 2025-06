Самолет разбился на западе Индии

Самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Судя по кадрам, публикуемым в социальных сетях очевидцами, борт рухнул недалеко от жилых кварталов. О разрушения на земле пока информации нет. На кадрах с места происшествия также видно густой шлейф серого дыма.

Число людей, находившихся на борту, уточняется. Телеканал News18 сообщает о 130 пассажирах. По другим данным, их могло быть до 250.

#Gujarat



An aircraft has crashed near Forensic Cross Road in Meghaninagar, Ahmedabad, Gujarat. Police and fire brigade teams are rushing to the scene at IGB Ground. More details awaited.@NewIndianXpress @santwana99 @jayanthjacob

#Ahmedabad #PlaneCrash #BreakingNews pic.twitter.com/VUGKJ4psgv