Цифровые мозги: депутат Харченко о роли ИИ для школьников и учителей

Фото: 5-tv.ru

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И педагогам, и ученикам нужно научиться взаимодействовать с нейросетями правильно.

Искусственный интеллект (ИИ) не должен использоваться при выполнении домашних заданий школьниками. Об этом заявила депутат Госдумы России Екатерина Харченко.

«Безусловно, нельзя использовать ИИ для выполнения домашних заданий по дисциплинам. Необходимо научить ребят управлять искусственным интеллектом, использовать его в аналитической, проектной деятельности, в системе дополнительного образования и получения IT-компетенций. ИИ должен служить инструментом, повышающим качество образования», — пояснила Харченко.

Она уточнила, что классическая форма образования, когда школьник взаимодействует с учителем — это залог успешного будущего России. Однако стоит учитывать, что XXI век — это эпоха цифровых технологий, в том числе и в образовании. Поэтому важно научить и педагогов работать с ИИ как с инструментом, и создать правила взаимодействия учеников с данными возможностями.

«В Госдуме создана межфракционная рабочая группа по разработке законодательного базиса применения искусственного интеллекта, которая займется законодательным обеспечением „национально ориентированного“ ИИ. Она будет работать до конца срока полномочий восьмого созыва. Возглавил группу вице-спикер парламента Александр Бабаков», — сообщила депутат.

Харченко подчеркнула, что должны быть разработаны прозрачные правила работы с ИИ во всех отраслях, где возможно его использование. Так как данной технологии нельзя позволить развиваться хаотично.

Она заметила, что все законодательные инициативы, в том числе и связанные с ИИ, создаются с опорой на экспертное мнение профессионального сообщества. Сейчас перед чиновниками стоит непростая задача — просчитать множество факторов и рисков использования нейросетей в образовании, чтобы сформулировать этические нормы и создать фундамент для работы с данными технологиями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, НR-специалист назвала защищенные от внедрения ИИ профессии.