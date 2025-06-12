Итальянский автогонщик Маттео Доретто погиб во время тестового заезда
Фото: x.com/DirtFishRally
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Трагедия произошла во время подготовки к Чемпионату Европы по ралли.
Итальянский автогонщик Маттео Доретто погиб во время тестового заезда перед чемпионатом Европы по ралли (ERC) в Польше. Об этом сообщила пресс-служба турнира на официальном сайте.
Спортсмену был 21 год.
Его штурман Самуэле Пеллегрино не пострадал, но был доставлен в больницу для осмотра.
«Обладая огромным потенциалом, Маттео был вежливым, привлекательным, но, прежде всего, скромным <…> Всей семье и друзьям Маттео, его штурманам Андреа Будойе и Самуэле Пеллегрино, команде и всем, кто знал Маттео за время его слишком короткого пребывания в ERC, семья Чемпионата Европы по ралли выражает свои глубочайшие соболезнования», — написали на сайте турнира.
В 2024 году Маттео выиграл чемпионат Италии среди юниоров, что позволило ему в нынешнем сезоне участвовать в европейском первенстве.
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