В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива

Фото: Telegram/Глава Казачинского района/glavakazach

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Работа по ликвидации последствий аварии продолжается.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) межмуниципального уровня введен в Красноярском крае на территориях Лесосибирска, а также Енисейского и Казачинского районов. Причиной стал разлив топлива с буксира на Енисее. Об этом и о ходе работ по ликвидации последствий аварии в своем Telegram-канале рассказал глава Казачинского района Юрий Озерских.

Он подчеркнул, что режим ЧС необходим для эффективного взаимодействия всех служб и ведомств, привлеченных к устранению последствий инцидента. По словам Озерских, 12 июля в ликвидации участвуют 126 человек и 40 единиц техники. Численность группировки спасателей накануне вновь была увеличена. За 11 июля команда обработала сорбентами 4800 метров береговой линии и 3600 квадратных метров водной поверхности, откачала два кубометра нефтесодержащей жидкости и установила 270 метров сорбирующих бонов на четырех рубежах.

Глава района рассказал о проведении мониторинга акватории Енисея с применением беспилотников. По итогам обследования сообщений о массовой гибели птиц и рыб не поступало.

Разлив дизельного топлива случился в районе Казачинского порога на реке Енисей 9 июня. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России, буксир ОТ-2439, следовавший вниз по течению, получил повреждение корпуса, что и привело к утечке 30 тонн вещества.

Ранее, писал 5-tv.ru, бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в Сахалинской области.