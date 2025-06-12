«Набрала 13 килограммов»: Сидни Суини рассказала о подготовке к новому фильму

Фото: ANDY RAIN/EPA/ТАСС

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Также она несколько месяцев занималась боксом и кикбоксингом.

Американская актриса, звезда сериала «Эйфория», Сидни Суини недавно заявила, что для роли боксерши Кристи Мартин набрала 13 килограммов. Также она несколько месяцев занималась боксом и кикбоксингом. Об этом сообщает журнал W Magazine.

«Мое тело изменилось. Я не влезала ни в одну из своих вещей. Обычно я носила джинсы 23-го размера, а потом стала носить 27-го. Моя грудь стала больше, задница стала просто огромной. Это было безумие, но я ощущала себя невероятно сильной», — рассказала Суини.

В ноябре 2024 года завершились съемки биографического фильма про американскую боксершу Кристи Мартин, которая в 2009-м завоевала титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком среднем весе. Режиссером киноленты выступил Дэвид Мишо, известный по работам над такими проектами, как «Король Англии» и «Ровер». Название фильма, как и дата премьеры, до сих пор неизвестны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда «Эйфории», актриса Сидни Суини отказалась выходить замуж за своего возлюбленного, продюсера Джонатана Давино. Инициатором отмены свадьбы стала сама актриса.