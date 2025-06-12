В России создадут общий портал с данными о гидах и гостиницах

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

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Прозрачная система призвана защитить от рисков всех участников рынка туризма.

Представители Минэкономразвития планируют объединить все реестры в сфере туризма на своей цифровой платформе. В общий перечень войдут туроператоры, гиды, сертифицированные пляжи и маршруты. Предполагается, что данная мера поможет туристам проверить качество услуг и убедиться в их соответствии требованиям безопасности.

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков рассказал «Известиям», как будет работать сервис. По его словам, готовая платформа поспособствует повышению прозрачности всей туристической отрасли и ее развитию. Уже сейчас ведомство ведет различные реестры в этой сфере, но пока они еще не стали полноценным сервисом.

«Все сервисы, которые мы реализуем в рамках единой цифровой платформы и которые будут появляться в этом и следующем году, должны способствовать появлению новых участников отрасли, новых туристических продуктов и новых цифровых решений», — сказал он.

В Минэкономразвития подчеркнули, что одной из важных целей является доступность реестров. Единая цифровая платформа позволит защитить туристов и других участников рынка от рисков. А для бизнеса в ее рамках появятся аналитические данные, которые помогут разрабатывать стратегию по росту и развитию.

Помимо прочего, на платформе планируется разместить сервис для заселения в гостиницы с применением биометрии и QR-кодов. Сервис поможет взаимодействовать ведомствам в плане обмена информацией, так, контакт с МВД обеспечит миграционно-регистрационный учет туристов. Будет также налажен цифровой обмен со списками безвизовых гостей, станет легче организовать безвизовые туристические поездки, например, в Китай и Иран.

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