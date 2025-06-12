Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Дебютом для восьмилетней артистки стал музыкальный спектакль «День рождения Мэри Поппинс».

Российская актриса театра и кино Елена Захарова поделилась первым выступлением своей дочери Майи на большой сцене. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Дебютом для восьмилетней артистки стал музыкальный спектакль по мотивам сказок П. Л. Трэверс «День рождения Мэри Поппинс», где она сыграла вместе с мамой.

«У нее состоялся дебют на сцене Большого зала Московской государственной консерватории. Я играла Мэри Поппинс, она играла Джейн. Причем это была идея продюсера проекта — пригласить Майю на эту роль. Майя ничего не забыла, ничего не перепутала, хотя у нас было очень маленькое количество репетиций. Я горжусь ею! Она и танцевала, и играла со словами», — рассказала мать дебютантки.

Известно, что Захарова не отдала дочь в детский сад. Но зато водила на множество развивающих кружков, а также на балет, в котором Майя делает значительные успехи.

Актриса Елена Захарова уже была однажды замужем. В 2010 году стало известно, что брак состоится с Сергеем Мамотовым, генеральным директором фирмы Systematic Software Solutions. В феврале следующего года у пары родилась дочь Анна-Мария. Через восемь месяцев случилась трагедия: ребенок скончался. Практически сразу после этого брак распался. Однако в 2017-м Елена снова стала мамой. У нее родилась дочка Майя. Долгое время актриса не показывала ребенка на публике. Имя же отца актриса до сих пор держит в секрете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса Елена Захарова, которой не так давно исполнилось 50 лет, не приемлет уколы красоты для сохранения молодости. В уходе за собой она предпочитает проверенные методы.