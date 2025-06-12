Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов отказался от общения с ними

Фото: www.globallookpress.com/Christina Horsten

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Почему Бруклин взял фамилию жены и разорвал связи с семьей. И почему тестя и тещу он теперь любит больше, чем родителей.

В некогда идиллической семье Виктории и Дэвида Бекхэмов произошел разлом. Из-за женщин начали ссориться повзрослевшие сыновья, а старшенький, 26-летний Бруклин, женился, взял фамилию жены Николы, теперь он Пельтц-Бекхэм, и стал отдаляться все сильнее. Теперь он с большим удовольствием общается с семьей супруги, чем со своей.

Как сообщают источники издания Page Six, Бруклин решил разорвать все родственные связи. Он не только не навещает родителей, но даже поговорить по телефону не хочет. Молодой человек не принимает звонки и пресекает любые попытки примирения. Недавно он не поздравил отца с важнейшим для любого британца событием — присвоением рыцарского титула.

Сын не впервые демонстративно игнорирует Дэвида Бекхэма. Недавно он также не пришел на его день рождения — бывшему футболисту исполнилось 50 лет. Близкие уже не сомневаются, что причиной такого поведения является 30-летняя Никола Пельтц. Она постепенно рассорила Бруклина со всеми, зато подружила со своими родителями — миллиардером Нельсоном Пельтцем и его женой Клаудией.

Тем временем другой сын Бекхэмов, Ромео, тоже вовсю демонстрирует симпатию к дамам постарше. В свои 22 года парень, по слухам, встречается с 30-летней немецкой моделью Каролиной Даур, на днях влюбленные побывали в Париже. Они хорошо провели время на частной вечеринке и отправились в ночной клуб.

Финальным аккордом прозвучат сплетни о ссорах между Викторией и Дэвидом. Как сообщал ранее 5-tv.ru, Виктория и Дэвид Бекхэмы оказались на грани развода!