Военно-морской флот России пополнился новой подводной лодкой «Якутск»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Корабль оснащен системой обнаружения целей на дальнем расстоянии и ударным ракетным вооружением.

В составе Военно-морского флота России сегодня заметное пополнение. В Петербурге, в торжественной обстановке, «Адмиралтейские верфи» передали морякам новейшую многоцелевую дизель-электрическую подводную лодку «Якутск».

Российские подлодки этого проекта в НАТО называют «черная дыра». Ведь у них потрясающая скрытность. А вот у экипажа преимущество в виде систем, позволяющих обнаруживать цели на большой дистанции. Ну а самым грозным оружием «Якутска» является ударный ракетный комплекс «Калибр».