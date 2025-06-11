Не опять, а снова: Орландо Блум и Кэти Перри находятся на грани расставания

Фото: www.globallookpress.com/CraSH

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Звездная пара познакомилась в 2016 году и с тех пор уже пережили разрыв отношений.

Британский актер, известный ролями в таких фильмах, как «Властелин колец» и «Пираты Карибского моря», Орландо Блум и американская певица Кэти Перри находятся на грани разрыва. Официально пара расстанется, по некоторым данным, после завершения гастрольного тура исполнительницы. Об этом сообщает издание People.

Отношения между звездами ухудшились после выхода нового альбома исполнительницы «143». Поклонники плохо его приняли, из-за чего Кэти сильно расстроилась. Орландо пришлось поддерживать свою избранницу, но, увы, ни к чему хорошему это не привело.

«Кэти была глубоко разочарована после приема ее нового альбома (Название альбома — 143 — Прим. ред.). Это сделало ее очень напряженной. Орландо понимал, но это вызвало некоторую напряженность», — заявляют источники издания.

Также масла в огонь подлил недавний космический полет Перри, который не критиковал только ленивый. Видимо, Орландо Блум просто устал бороться со стрессом своей избранницы.

Отношения звезд начались в 2016 году. Они познакомились на 73-й церемонии вручения «Золотого глобуса» в феврале. Спустя год Кэти заявила, что они с Орландо расстались после года отношений. В 2019-м селебрити воссоединились и даже начали жить вместе. Обручились они 14 февраля. Позднее, 5 марта 2020 года, знаменитости объявили, что ждут ребенка. В августе 2020-го у пары родилась дочь — Дэйзи Дав Блум.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что полет певицы Кэти Перри на корабле New Shepard не был космическим. Российские космонавты назвали его суборбитальным.